В Украине уже в шести областях превышены показатели COVID-госпитализаций
В шести областях Украины показатель COVID-госпитализации уже не соответствует "зеленой" зоне, наблюдается высокая динамика уровня госпитализации пациентов с коронавирусом
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает RegioNews.
По данным Минздрава, по состоянию на 14 сентября уровень госпитализаций превышен в:
- Винницкой области - 56,3%;
- Волынской области - 64,8%;
- Закарпатской области - 55,6%;
- Львовской области - 84,6%;
- Николаевской области - 53,9%;
- Одесской области - 57,5%.
Напомним, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.
Ранее сообщалось, что со следующей недели Закарпатская область Украины перейдет в "желтую" карантинную зону.
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