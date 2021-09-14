В Украине уже в шести областях превышены показатели COVID-госпитализаций

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В шести областях Украины показатель COVID-госпитализации уже не соответствует "зеленой" зоне, наблюдается высокая динамика уровня госпитализации пациентов с коронавирусом

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

По данным Минздрава, по состоянию на 14 сентября уровень госпитализаций превышен в:

Винницкой области - 56,3%;

Волынской области - 64,8%;

Закарпатской области - 55,6%;

Львовской области - 84,6%;

Николаевской области - 53,9%;

Одесской области - 57,5%.

Напомним, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Ранее сообщалось, что со следующей недели Закарпатская область Украины перейдет в "желтую" карантинную зону.