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В Украине уже в шести областях превышены показатели COVID-госпитализаций
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14 сентября 2021, 09:31 5

В Украине уже в шести областях превышены показатели COVID-госпитализаций

14 сентября 2021, 09:31 5
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Фото: из открытых источников
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В шести областях Украины показатель COVID-госпитализации уже не соответствует "зеленой" зоне, наблюдается высокая динамика уровня госпитализации пациентов с коронавирусом

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

По данным Минздрава, по состоянию на 14 сентября уровень госпитализаций превышен в:

  • Винницкой области - 56,3%;
  • Волынской области - 64,8%;
  • Закарпатской области - 55,6%;
  • Львовской области - 84,6%;
  • Николаевской области - 53,9%;
  • Одесской области - 57,5%.

Напомним, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Ранее сообщалось, что со следующей недели Закарпатская область Украины перейдет в "желтую" карантинную зону.

коронавирус украинцы карантин госпитализация Минздрав

 
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