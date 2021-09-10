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10 сентября 2021, 13:57 55

В Черновцах две группы студентов университета перевели на "дистанционку" из-за COVID

10 сентября 2021, 13:57 55
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Фото из открытых источников
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В Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича студентов двух групп перевели на дистанционное обучение из-за подтвержденных случаев коронавируса

Об этом сообщила проректор университета Тамара Марусик, передает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

В частности, случаи заболевания зафиксированы на филологическом и факультете педагогики, психологии и социальной работы.

По словам Марусик, также проверяется информация на наличие коронавируса у студента еще одного факультета ЧНУ.

Я знаю, что есть один подтвержденный случай на филологическом факультете и еще один на факультете педагогики, психологии и социальной работы. Студентов мы отправили на самоизоляцию, - сказала проректор.

Тамара Марусик добавила, что преподавателей, которые контактировали со студентами, также отправили на самоизоляцию.

Всего в Черновицкой области за прошедшие сутки обнаружили 235 новых случаев коронавируса. Также за минувшие сутки в больницы области госпитализировали 62 человека.

Как сообщалось, вчера во Львовском вузе на самоизоляцию и "дистанционку" отправили целую группу: у студента подтвердили COVID.

COVID-19 Черновцы самоизоляция дистанционное обучение вуз

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