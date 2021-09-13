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13 сентября 2021, 20:03 98

В Луцке обвиняемый в изнасиловании сбежал из зала суда сразу после объявления о заключении его под стражу

13 сентября 2021, 20:03 98
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Фото Суспильне.Волынь
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Мужчину, который сбежал из помещения Луцкого горрайонного суда, обвиняют в изнасиловании, проникновении в жилье и хранении оружия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.Волынь.

Сообщение о побеге правоохранители получили в обеденное время 13 сентября.

В полицию поступило сообщение, что подсудимый вышел из помещения и скрылся в неизвестном направлении. Сейчас выясняем обстоятельства, при которых это произошло, - сказал главный специалист сектора коммуникации Нацполиции Волыни Олег Плазовский.

Судья-спикер Вячеслав Покидюк говорит, что мужчина исчез после избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней, покинул зал заседаний, вышел из здания суда и скрылся в неизвестном направлении.

Он был объявлен в розыск в связи с уклонением, в суд не являлся. Он не сбежал из-под конвоя, он не находился в боксах предусмотренных, он самовольно пришел, услышал решение суда, развернулся и вышел, – рассказал Вячеслав Покидюк.

Как сообщалось, 9 сентября в Днепре мужчина сорвал с себя электронный браслет и сбежал из зала суда.

Раньше на Николаевщине поймали убийцу, сбежавшего из психбольницы.

суд Волынь побег полиция арест

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