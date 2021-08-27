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27 августа 2021, 15:31 582

На Николаевщине поймали убийцу, сбежавшего из психбольницы

27 августа 2021, 15:31 582
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Фото: из открытых источников
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В Николаевской области оперативники задержали опасного преступника недалеко от медучреждения

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

Правоохранители выяснили, что недавно по решению суда осужденного перевели из специализированного отделения со строгим наблюдением медучреждения в другое отделение, из которого он и совершил побег.

По указанному факту следователи начали уголовное производство.

В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий оперативники задержали мужчину в плавнях одного из сел Николаевского района, недалеко от медучреждения.

Следователи сообщили мужчине о подозрении за совершение побега из специализированного лечебного учреждения и поместили в специализированное отделение со строгим наблюдением.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области из специализированного лечебного учреждения сбежавший осужденный за умышленное убийство преступник, который был сюда принудительно госпитализирован.

психбольница полиция расследование убийство преступление

 
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