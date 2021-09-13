У Луцьку обвинувачений у згвалтуванні втік із зали суду зразу після оголошення про взяття його під варту

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Чоловіка, який втік з приміщення Луцького міськрайонного суду, обвинувачують у зґвалтуванні, проникненні в житло та зберіганні зброї

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.Волинь.

Повідомлення про втечу правоохоронці отримали в обідню пору 13 вересня.

До поліції надійшло повідомлення, що підсудний вийшов з приміщення і зник у невідомому напрямку. Наразі з'ясовуємо обставини, за яких це сталося, – сказав головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції Волині Олег Плазовський.

Суддя-спікер В’ячеслав Покидюк каже, що чоловік зник після обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 днів, покинув залу засідань, вийшов із будівлі суду і втік у невідомому напрямку.

Він був оголошений в розшук у зв’язку з ухиленням, в суд не з’являвся. Він не втік з-під конвою, він не знаходився в боксах передбачених, він самовільно прийшов, почув рішення суду, розвернувся і вийшов, – розповів Вячеслав Покидюк.

Як повідомлялося, 9 вересня у Дніпрі чоловік зірвав з себе електронний браслет і втік із залу суду.