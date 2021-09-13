15:57  13 вересня
На Дніпропетровщині з вікна лікарні випала медик: очевидці кажуть про суїцид
15:31  13 вересня
У дитячому таборі на Київщині помер 12-річний хлопчик
17:38  13 вересня
Окупанти на Донбасі чотири рази зірвали режим "тиші", у ЗСУ - без втрат
UA | RU
UA | RU
13 вересня 2021, 20:03 98

У Луцьку обвинувачений у згвалтуванні втік із зали суду зразу після оголошення про взяття його під варту

13 вересня 2021, 20:03 98
Читайте также на русском языке
Фото Суспільне.Волинь
Читайте также
на русском языке

Чоловіка, який втік з приміщення Луцького міськрайонного суду, обвинувачують у зґвалтуванні, проникненні в житло та зберіганні зброї

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.Волинь.

Повідомлення про втечу правоохоронці отримали в обідню пору 13 вересня.

До поліції надійшло повідомлення, що підсудний вийшов з приміщення і зник у невідомому напрямку. Наразі з'ясовуємо обставини, за яких це сталося, – сказав головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції Волині Олег Плазовський.

Суддя-спікер В’ячеслав Покидюк каже, що чоловік зник після обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 днів, покинув залу засідань, вийшов із будівлі суду і втік у невідомому напрямку.

Він був оголошений в розшук у зв’язку з ухиленням, в суд не з’являвся. Він не втік з-під конвою, він не знаходився в боксах передбачених, він самовільно прийшов, почув рішення суду, розвернувся і вийшов, – розповів Вячеслав Покидюк.

Як повідомлялося, 9 вересня у Дніпрі чоловік зірвав з себе електронний браслет і втік із залу суду.

Раніше на Миколаївщині упіймали вбивцю, який втік з психлікарні.

суд Волинь втеча поліція арешт

У центрі Львова поліція виявила у квартирі мешканця арсенал зброї
13 вересня 2021, 19:16
У Чернігові судять активіста Нацкорпусу, який нібито писав на парканах образи на президента
13 вересня 2021, 16:02
На Херсонщині поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати власний будинок
13 вересня 2021, 13:37
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"
"Радикальний" крок. Хто насправді стоїть за звільненням рівненського лікаря-депутата Шустика
Всі публікації »
Віталій Бала
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua