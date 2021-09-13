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13 сентября 2021, 19:16 130

В центре Львова полиция обнаружила в квартире жителя арсенал оружия

13 сентября 2021, 19:16 130
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Фото полиции Львовской области
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Полицейские задержали львовянина, который хранил у себя дома боеприпасы

Об этом сообщает полиция Львовской области в Facebook, передает RegioNews.

Оперативная группа, которая выехала на вызов по поводу домашнего насилия на ул. Левицкого в Львове, во время проверки обнаружила в доме предметы, похожие на комплектующие к оружию и различные боеприпасы.

Во время неотложного обыска в квартире правоохранители обнаружили и изъяли предметы, похожие на комплектующие к оружию, боеприпасы различных калибров, магазин огнестрельного оружия, запалы к гранатам, корпуса гранат, взрывателей, элекродетонаторы, пороховые заряды и емкости с веществом, похожим на порох, и ножи. Все изъятое направлено на экспертное исследование, - говорится в сообщении.

Полиция установила, что боеприпасы принадлежат 52-летнему владельцу квартиры – он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Задержанному сообщено о подозрении в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, за что он может быть наказан лишением свободы на срок от трех до семи лет. Продолжается расследование.

Как сообщалось 7 сентября, на Кировоградщине разоблачили "черного" археолога: продавал оружие времен Второй мировой войны.

Ранее, 3 сентября на Луганщине нашли схрон с оружием оккупантов.

оружие Львов полиция Боеприпасы расследование

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