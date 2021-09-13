В Чернигове судят активиста Нацкорпуса, который якобы писал на заборах оскорбления на президента

В Чернигове задержали главу местного "Нацкорпуса" Александра Тарнавского за оскорбительные надписи на заборах в адрес президента Зеленского

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тelegraf.

Мужчину задержали 6 сентября за надписи, которые он, якобы, сделал 13 августа, сообщают в пресс-службе полиции.

По версии правоохранителей, 28-летний Тарнавский исписал оскорбительными фразами "Зеля х**ло", а также надписями " Свободу Сергею Величко" заборы в нескольких районах города. В полиции заявляют, что даже есть видео, где Александр признает свою вину.

Но глава черниговской ячейки "Нацкорпуса" отрицает свою вину, а по поводу признания говорит, что это было сказано не всерьез и при других обстоятельствах. Тарнавский рассказал, что в августе с товарищами он ездил в Киев на мирный митинг против "формулы Штайнмайера" и для поддержки единомышленников из Харькова, которых осудили на 2 месяца за хулиганство, в том числе и Величко.

Но по дороге в столицу их автобус остановила полиция и начала проверять на "оружие и взрывчатку" – якобы поступил такой сигнал. Около 30 правоохранителей обыскивали автобус с нарушениями: они были без формы, не представились и мужчины обыскивали женщин, что противоречит правилам.

В тот момент Тарнавский и сказал, что эти надписи рисовал он. По словам общественника, это было сказано в шутку и у полиции нет других доказательств, кроме этих несерьёзных слов. К тому же, за одну ночь в одиночку он бы не смог изрисовать заборы в нескольких районах Чернигова более чем 100 рисунками.

В случае доказательства вины, за оскорбительные граффити главе "Нацкорпуса" грозит 15 суток ареста по статье 173 КУоАП "Мелкое хулиганство".

В понедельник, 13 сентября, в Черниговском суде состоялось первое заседание по этому вопросу. Защита намерена добиться в суде переноса заседания, чтобы адвокату дали достаточно времени ознакомиться с делом.

Как сообщалось, 30 августа в столице активист "Нацкорпуса" порезал себе вены возле отдела полиции.

Но даже если Тарнавского признают виновным, он готов понести наказание, как и другие его товарищи, "попавшие под режим Зеленского".