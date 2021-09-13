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13 сентября 2021, 13:37 109

На Херсонщине полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать собственный дом

13 сентября 2021, 13:37 109
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Полиция Херсонщины
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На Херсонщине полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать собственный дом

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонщины.

Как рассказал начальник Генического районного отдела полиции Сергей Балута, в ходе длительных переговоров и благодаря слаженной работе всех подразделений, которые были задействованы на месте происшествия, полицейским удалось убедить мужчину отдать опасный предмет. Гражданина задержали. В ходе досмотра в его кармане полицейские нашли еще одну гранату РГД-5.

В настоящее время полицейские проводят осмотр дома подозреваемого на предмет обнаружения других запрещенных предметов. Продолжаются следственные действия.

Напомним, что в пгт Ивановка Херсонской области 45-летний мужчина забаррикадировался в собственном доме и угрожал взорвать его.

"Во время семейной ссоры подозреваемый взял предмет, похожий на гранату, и начал угрожать родным. После чего женщина и дети вышли из дома и вызвали полицию. Сейчас угрозы их жизни и здоровью нет", - сообщили в полиции.

полиция Дом подрыв Граната

 
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