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09 сентября 2021, 17:47 654

В Днепре мужчина сорвал с себя электронный браслет и сбежал из зала суда

09 сентября 2021, 17:47 654
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Фото из открытых источников
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В Днепре мужчина после участия в судебном заседании сорвал с себя электронный браслет и убежал

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Днепр оперативный".

Инцидент произошел в Самарском районном суде на улице Электрическая. После заседания, гражданин выбежал из здания суда, сорвал с себя браслет и скрылся в неизвестном направлении. Устройство правоохранители впоследствии нашли возле Левобережной окружной прокуратуры.

В чем именно обвиняется гражданин, неизвестно. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Напомним, в июле в Харькове из зала суда сбежал иностранец после объявления о мере пресечения в виде содержания под стражей.

Украина Днепр суд побег криминальное дело полиция криминал

 
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