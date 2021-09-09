В Днепре мужчина сорвал с себя электронный браслет и сбежал из зала суда
В Днепре мужчина после участия в судебном заседании сорвал с себя электронный браслет и убежал
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Днепр оперативный".
Инцидент произошел в Самарском районном суде на улице Электрическая. После заседания, гражданин выбежал из здания суда, сорвал с себя браслет и скрылся в неизвестном направлении. Устройство правоохранители впоследствии нашли возле Левобережной окружной прокуратуры.
В чем именно обвиняется гражданин, неизвестно. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
Напомним, в июле в Харькове из зала суда сбежал иностранец после объявления о мере пресечения в виде содержания под стражей.
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