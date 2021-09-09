В Днепре мужчина сорвал с себя электронный браслет и сбежал из зала суда

Фото из открытых источников

В Днепре мужчина после участия в судебном заседании сорвал с себя электронный браслет и убежал

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Днепр оперативный".

Инцидент произошел в Самарском районном суде на улице Электрическая. После заседания, гражданин выбежал из здания суда, сорвал с себя браслет и скрылся в неизвестном направлении. Устройство правоохранители впоследствии нашли возле Левобережной окружной прокуратуры.

В чем именно обвиняется гражданин, неизвестно. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Напомним, в июле в Харькове из зала суда сбежал иностранец после объявления о мере пресечения в виде содержания под стражей.