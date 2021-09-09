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09 сентября 2021, 15:31 12

Для оформления е-больничного пациент должен лично прийти на прием к врачу

09 сентября 2021, 15:31 12
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Фото из открытых источников
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Чтобы сформировать электронный формат больничного документа, гражданину нужно лично прийти на прием к врачу

Об этом сообщает пресс-центр Национальной службы здоровья Украины, передает RegioNews.

Только после личного приема врач имеет право создавать в электронной системе медицинское заключение о временной нетрудоспособности, - поясняют в ведомстве.

Так, врач может осмотреть пациента и определить, нужно ли направлять его на дополнительные обследования, на консультацию к другим специалистам, или же сам назначит лечение.

В Минздраве отмечают, что переход на электронные больничные позволяет украинцам не собирать подписи на бумажном бланке и носить их по кабинетам.

Обмен информацией происходит автоматически. А пациент тем временем занимается своим лечением. Однако посещать врача для этого обязательно, - добавляют в НСЗУ.

Как сообщалось, с 10 июня в Украине начали действовать электронные больничные.

Впоследствии стало известно, что Минздрав отсрочит переход с бумажных больничных на электронные.

Вместе с тем, задолженность по больничным составляет около 3 миллиардов.

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