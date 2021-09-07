За две недели пограничники обнаружили более 420 фальшивых COVID-сертификатов - Госпогранслужба
Украинские пограничники с 21 августа обнаружили более 420 поддельных COVID-сертификатов
Об этом рассказал помощник председателя Госпогранслужбы Украины — пресс-секретарь Андрей Демченко, передает RegioNews со ссылкой на УНН.
В целом со времени, когда мы начали использовать программное обеспечение и технические средства для проверки COVID-сертификатов, было проверено почти 124 тысячи документов, из которых выявлено недействительных свыше 420, — сказал Демченко, уточнив, что в ГПСУ новым ПО стали пользоваться 21 августа.
По его словам, больше всего при пересечении государственной границы Украины используют COVID-сертификаты для предъявления в пунктах пропуска на западном участке границы или в столичных аэропортах. Несколько сотен документов за сутки проверяется на границе с Молдовой.
Меньше всего - на других участках: с Россией и Беларусью.
Как сообщалось, украинские пограничники начали проводить электронную проверку COVID-сертификатов.
Напомним, в июле в сети показали, как выглядит сертификат о полной COVID-вакцинации.
Впоследствии, в августе, премьер Шмигаль сообщил, что ЕС признал украинские COVID-сертификаты.