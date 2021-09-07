17:59  07 сентября
Половина киевлян уже сделали COVID-прививку, - КГГА
17:43  07 сентября
В столице задержали иностранца, который был в международном розыске
17:44  07 сентября
На Донбассе зафиксировали два нарушения: продолжается "стрелкотня"
UA | RU
UA | RU
07 сентября 2021, 22:00 5

За две недели пограничники обнаружили более 420 фальшивых COVID-сертификатов - Госпогранслужба

07 сентября 2021, 22:00 5
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украинские пограничники с 21 августа обнаружили более 420 поддельных COVID-сертификатов

Об этом рассказал помощник председателя Госпогранслужбы Украины — пресс-секретарь Андрей Демченко, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

В целом со времени, когда мы начали использовать программное обеспечение и технические средства для проверки COVID-сертификатов, было проверено почти 124 тысячи документов, из которых выявлено недействительных свыше 420, — сказал Демченко, уточнив, что в ГПСУ новым ПО стали пользоваться 21 августа.

По его словам, больше всего при пересечении государственной границы Украины используют COVID-сертификаты для предъявления в пунктах пропуска на западном участке границы или в столичных аэропортах. Несколько сотен документов за сутки проверяется на границе с Молдовой.

Меньше всего - на других участках: с Россией и Беларусью.

Как сообщалось, украинские пограничники начали проводить электронную проверку COVID-сертификатов.

Напомним, в июле в сети показали, как выглядит сертификат о полной COVID-вакцинации.

Впоследствии, в августе, премьер Шмигаль сообщил, что ЕС признал украинские COVID-сертификаты.

COVID-19 covid-сертификат Госпогранслужба фейк подделка документ

Ляшко опроверг информацию о введении карантинных "красных зон" в регионах
07 сентября 2021, 19:25
В Минобразования рассказали об уровне вакцинации от COVID-19 в школах
07 сентября 2021, 14:31
Минздрав пересмотрит карантинные нормы в отношении вакцинированных лиц, - Кузин
06 сентября 2021, 14:56
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Лидер запорожского Майдана Артюшенко: Возвращение беглого генерала Сербы может быть выгодным Зеленскому – готовит "благодарных" силовиков
"Аниматоры" от СБУ для "За майбутнє". Чем закончится для мэра Мамая дело о взятке его "правой руки"
Все публикации »
Виталий Бала
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua