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10 сентября 2021, 18:21 341

В Черновицкой области три четверти учебных заведений могут закрыться из-за карантина

10 сентября 2021, 18:21 341
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Фото из открытых источников
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В Черновицкой области только 25% учебных заведений по состоянию на 10 сентября вакцинировали от коронавируса 80% штата. Это означает что в случае ужесточения карантина могут закрыться почти 600 школ, детсадов и вузов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ответ департамента образования и науки Черновицкой ОГА на запрос РБК-Украина

По данным департамента, на сегодня 80% вакцинированных штатных работников работают в 103 детсадах, 86 школах и 4 учреждениях высшего образования.

В то же время отметки в 80% привитого персонала не достигли еще 592 образовательных учреждения :

275 детсадов;

294 школы;

23 высшее

Напомним, что Кабмин принял постановление согласно которому в случае перехода Украины в желтую зону карантина учебные заведения могут продолжить работу при условии, если вакцинировано 80% персонала. Позже министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что детсады, школы и вузы смогут работать в "жовтній" зоне, при условии, если 80% персонала этих учреждений получат по крайней мере 1 дозу вакцины от COVID-19, в красной зоне-2. В противном случае-дистанционное обучение.

Переход в желтую зону карантина отложен по крайней мере на неделю.

коронавирус вакцина карантин COVID-19 вакцинация

 
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