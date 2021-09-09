В Минздраве предлагают ослабить требования к вакцинации учителей

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Об этом сказал заместитель министра, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью медицинскому эксперту ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой, передает RegioNews.

Была предложена такая норма, чтобы школы не работали, если там менее 80% вакцинированного персонала. Такая норма была зафиксирована в соответствующем постановлении, сейчас она пересматривается. Мы понимаем, что даже несмотря на то, что запущены механизмы по работе мобильных бригад или по тому, чтобы формировались вакцинальные пункты на территории учебного заведения, к сожалению, педагоги вакцинируются довольно медленными темпами. Поэтому сейчас мы будем предлагать эту норму немного облегчить. И это облегчение будет заключаться в том, что в желтой и оранжевой зонах мы будем считать 80% даже от первой дозы вакцины. Этого будет достаточно, чтобы школа работала, - сказал Кузин.

Что касается работы школ в "красной" зоне, он сообщил, что работа будет возможна при условии вакцинации 80% персонала уже двумя дозами вакцины против COVID-19.

Мы считаем, что педагоги сейчас активно будут пользоваться услугами мобильных бригад, которые будут выезжать туда. И пока Украина находится в "зеленой", "желтой" или "оранжевой" зонах, каждый педагог сможет получить полный курс прививок. К тому же сейчас сокращаются интервалы между введением первой и второй дозы, поэтому такая возможность есть, - сказал Кузин.

Заместитель министра отметил, что педагоги, учитывая особенность их работы, очень социально активная категория и потенциально могут быть источником инфицирования. Так, по его словам, Великобритания, исследуя у себя вспышки штамма "Дельта", сообщила о том, что 30% таких вспышек были зафиксированы именно среди педагогов.

По словам Кузина, на вакцинацию педагогов имеет влияние и пример руководителя учебного заведения, который должен показать, что вакцинация безопасна и полезна, и родителей детей, которые заинтересованы в том, чтобы ученики учились в привычной среде. По мнению главного государственного санитарного врача, родители должны инициировать вопрос необходимости вакцинации учителей на родительских собраниях или педагогических советах учебных заведений.

Как сообщалось, на Прикарпатье COVID-прививки не захотели делать 32% педагогов.

Также в КГГА назвали количество вакцинированных от COVID-19 педагогов. По состоянию на 6 сентября, в Киеве вакцинированы от коронавируса 62% работников учебных заведений и более 70% педагогических работников.

Вместе с тем, в МОЗ уверяют, что обязательную вакцинацию для педагогов вводить не будут.