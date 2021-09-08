Винницкие полицейские задержали чиновника ГСЧС за системные взятки

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В Винницкой области правоохранители разоблачили противоправную деятельность начальника одного из районных управлений ГСЧС, который получал системные взятки за не реагирование на нарушение норм пожарной безопасности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Чиновник наладил коррупционную "схему" ухода от ответственности за несоблюдение норм пожарной безопасности на объектах повышенной опасности", - сообщили в полиции.

По оперативным данным, у одного из местных жителей руководитель райуправления за "решение вопроса" требовал 7 500 грн неправомерной выгоды ежемесячно.

Полковника службы гражданской защиты задержали после получения второго "транша". С места задержания полицейские изъяли 7 500 грн. Ранее было задокументировано получение руководителем районного управления еще 5 500 грн.

Должностному лицу сообщили о подозрении.

Напомним, за вымогательство и получение неправомерной выгоды действующим законодательством предусмотрена ответственность - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет, с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила на взятке в $20 тысяч начальника Летной академии НАУ и его посредника.