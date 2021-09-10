В Киеве ночью произошел масштабный пожар в многоэтажке: погибла женщина

Фото: Facebook

В девятиэтажном жилом доме на улице Щусева в Киеве произошел масштабный пожар, который распространился на четыре балкона трех квартир и стал причиной смерти жительницы одной из квартир

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается, что пожар возник на 8 этаже 9-этажного жилого дома с распространением на 4 балконы трех квартир на девятом этаже.

В результате пожара погибла женщина 1958 года рождения - ее тело обнаружили в квартире на 8 этаже", - говорится в сообщении.

В 03:25 пожар спасателям удалось локализовать на ориентировочной площади 90 кв. м, а в 04:13 - ликвидировать. В ходе ликвидации пожара на безопасное расстояние было выведено 50 человек, эвакуировано 6 человек.

Спасатели сообщают, что в результате пожара квартира на 8 этаже выгорела полностью, а также повреждены 4 балкона на девятом этаже.

Ранее сообщалось, что в Святошинском районе столицы сгорел двухэтажный частный дом и рядом припаркованы 3 автомобиля. Во время тушения пожара спасатели обнаружили мужчину с ожогами 2-3 степени, его направили в больницу.