На Закарпатском курорте горит гостиница

Фото: ГСЧС

Об этом сообщила пресс-секретарь Управления ГСЧС в Закарпатской области Наталья Батыр, передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня на Свалявщине в селе Голубино возле известного минерального курорта произошло возгорание двухэтажного жилого здания. Очагом возгорания была кровля здания, в целом горит 260 кв. м. По состоянию на 15 часов 20 пожарным, которые были вызваны на событие, удалось локализовать пожар, сейчас огонь больше не распространяется, спасатели работают над ликвидацией пожара", - сказала она.

По словам Батыр, пострадавших при пожаре нет - одного мужчину со второго этажа после распространения огня эвакуировали с помощью лестницы.

Сейчас о причинах пожара не сообщается, их будут изучать после ликвидации возгорания. Также водой повреждены второй и первый этажи здания. Сумму убытков пока не называют.

Напомним, вечером 7 сентября в Уманском национальном университете садоводства произошел пожар - пострадали семеро несовершеннолетних, четверо из которых отравились угарным газом.