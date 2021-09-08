14:58  08 сентября
В Украине подешевел ряд продуктов: какие больше всего
14:49  08 сентября
В правительстве хотят ввести штрафы из-за некачественного предоставления соцуслуг
17:38  08 сентября
На Донбассе оккупанты вновь обстреляли наших защитников из запрещенного Минскими соглашениями оружия
UA | RU
UA | RU
08 сентября 2021, 17:18 1455

На Закарпатском курорте горит гостиница

08 сентября 2021, 17:18 1455
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В селе Голубино Закарпатской области произошел пожар в гостинице

Об этом сообщила пресс-секретарь Управления ГСЧС в Закарпатской области Наталья Батыр, передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня на Свалявщине в селе Голубино возле известного минерального курорта произошло возгорание двухэтажного жилого здания. Очагом возгорания была кровля здания, в целом горит 260 кв. м. По состоянию на 15 часов 20 пожарным, которые были вызваны на событие, удалось локализовать пожар, сейчас огонь больше не распространяется, спасатели работают над ликвидацией пожара", - сказала она.

По словам Батыр, пострадавших при пожаре нет - одного мужчину со второго этажа после распространения огня эвакуировали с помощью лестницы.

Сейчас о причинах пожара не сообщается, их будут изучать после ликвидации возгорания. Также водой повреждены второй и первый этажи здания. Сумму убытков пока не называют.

Напомним, вечером 7 сентября в Уманском национальном университете садоводства произошел пожар - пострадали семеро несовершеннолетних, четверо из которых отравились угарным газом.

Украина пожар Закарпатье ГСЧС отель

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Шесть лет и конфискация за 2 тысячи долларов: как Высший антикоррупционный суд взялся за судей-взяточников
Лидер запорожского Майдана Артюшенко: Возвращение беглого генерала Сербы может быть выгодным Зеленскому – готовит "благодарных" силовиков
Все публикации »
Виталий Бала
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua