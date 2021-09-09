Во Львове студентки из Египта отравились угарным газом
Две иностранные студентки 1999 года рождения отравились угарным газом - они были госпитализированы во Львовскую областную клиническую больницу
Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты облгосадминистрации, передает RegioNews.
Отмечается, что гражданки Арабской Республики Египет, которые учатся в Львовском национальном медицинском университете отравились в квартире около 20:20 8 сентября. Происшествие случилось на ул. Князя Романа, 26 на втором этаже пятиэтажного дома.
После оказания медицинской помощи в барокамере в удовлетворительном состоянии отпущении по месту жительства", - сообщили в департаменте.
Аварийной бригадой прекращено газоснабжение в квартиру, устанавливаются обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Уманском национальном университете садоводства произошел пожар - пострадали шестеро несовершеннолетних, четверо из которых отравились угарным газом.