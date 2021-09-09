Во Львове студентки из Египта отравились угарным газом

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Две иностранные студентки 1999 года рождения отравились угарным газом - они были госпитализированы во Львовскую областную клиническую больницу

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты облгосадминистрации, передает RegioNews.

Отмечается, что гражданки Арабской Республики Египет, которые учатся в Львовском национальном медицинском университете отравились в квартире около 20:20 8 сентября. Происшествие случилось на ул. Князя Романа, 26 на втором этаже пятиэтажного дома.

После оказания медицинской помощи в барокамере в удовлетворительном состоянии отпущении по месту жительства", - сообщили в департаменте.

Аварийной бригадой прекращено газоснабжение в квартиру, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Уманском национальном университете садоводства произошел пожар - пострадали шестеро несовершеннолетних, четверо из которых отравились угарным газом.