В курортной Затоке сгорели четыре дома, эвакуировали 25 человек
В Одесской области горели четыре дома на территории базы отдыха "Феличита". Всего на базе отдыха проживало 25 человек, которые были эвакуированы до прибытия спасателей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
На месте происшествия спасатели установили, что горят 4 домика на территории базы отдыха и есть угроза распространения пламени на другие дома.
Пожарные локализовали пожар в 06:54 и ликвидировали в 07:56 на площади 120 м. кв. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
От ГСЧС привлекалось 4 единицы пожарной техники 18 спасателей. Причина пожара устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Затоке "заминировали" базу отдыха, эвакуировали 200 отдыхающих.
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