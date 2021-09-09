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09 сентября 2021, 10:48 5

На Прикарпатье COVID-прививки не захотели делать 32% педагогов

09 сентября 2021, 10:48 5
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Фото: Рixabay
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В Ивано-Франковской области прививки от коронавируса отказались 12 274 работника сферы образования, зато вакцинировали - 10 332 человека

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в Департаменте образования, науки и молодежной политики Ивано-Франковской ОГА в ответ на запрос "РБК-Украина".

В области вакцинировали от коронавируса 10 332 работника сферы образования, что составляет 28% от общего их количества.

В учреждениях дошкольного образования привиты работники:

  • 80% - 19 заведений;
  • 79-60% - 39 заведений;
  • 59-30% - 84 заведения;
  • 29% - 241 заведение.

В учреждениях общего среднего образования привиты работники:

  • 80% - 23 заведения;
  • 79-60% - 31 заведение;
  • 59-30% - 182 заведения;
  • 29% - 316 заведений.

От вакцинации отказались 12 274 человека (32%). Планируется провакцинировать еще 14 870 человек (40%).

Напомним, ранее глава Франковской ОГА Руслан Марцинкив заявил, что выплатит премию в размере 100 тысяч гривен первой женщине, которая забеременеет после вакцинации против COVID-19, но потом уточнил, что это была шутка.

Также Марцинкив угрожал уволить невакцинированных от коронавируса работников городского совета. Кроме этого, он запретил выплачивать материальную помощь для COVID-больных, если те не вакцинированы.

коронавирус Украина карантин Прикарпатье прививка

 
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