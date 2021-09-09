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09 сентября 2021, 13:48 102

В Минздраве назвали срок действия COVID-сертификатов

09 сентября 2021, 13:48 102
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Фото из открытых источников
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Полностью вакцинированы украинцы могут получить COVID-сертификат, удостоверяющий прохождение базового курса прививки. Его срок действия составит 1 год с момента завершения курса вакцинации

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на заявление главного санитарного врача Украины Игоря Кузина.

"Внутренний сертификат пока выдается на полгода. Через полгода надо будет отказаться от него и скачать новый. Таким образом и международный, и внутренний сертификаты будут выдаваться на 1 год с момента завершения курса прививок", - сказал Кузин.

Напомним, в Украине завершили бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении "Действие", сгенерировать цифровой сертификат в "Действия" может каждый вакцинированный украинец.

В Минздраве также обещают, что сертификат можно будет получить в бумажной форме.

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