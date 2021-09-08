В КГГА назвали количество вакцинированных от COVID-19 педагогов
По состоянию на 6 сентября, в Киеве вакцинированы от коронавирус 62% работников учебных заведений и более 70% педагогических работников
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ответ Департамента образования и науки КГГА изданию РБК-Украина
"По состоянию на 6 сентября 2021 вакцинировано 62% работников учреждений дошкольного, общего, среднего, внешкольного образования. Из них вакцинировано 71% педагогических работников", - говорится в сообщении.
В то же время, в КГГА отметили, что университет, подчиненный городской власти, до сих пор не вакцинировал необходимое количество педагогов для продолжения работы в условиях карантина.
"Работники заведения высшего образования, который подчинен Департаменту образования и науки исполнительного органа КГГА, не достигли показателей вакцинации в 80% по состоянию на 6 сентября", - отметили в горадминистрации
В департаменте не уточнили, какой именно это университет, однако возможно речь идет о Киевском университете имени Бориса Гринченко, поскольку на сайте vstup.info указано, что он находится в подчинении КГГА.
Напомним, что по состоянию на 8 сентября в Украине сделано 10 миллионов прививок от COVID-19.