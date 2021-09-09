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09 сентября 2021, 14:01 12

На территории Черновицкого университета откроют пункт вакцинации

09 сентября 2021, 14:01 12
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Фото: Facebook
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В IV корпусе Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича уже 10 сентября будет работать мобильный пункт вакцинации от COVID. Там смогут получить прививки студенты и преподаватели

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

Известно, что пункт вакцинации расположат в IV корпусе, на географическом факультете. Мобильная бригада медиков будет делать прививки в аудитории 1А и 2.

Будет действовать пункт с 10:00 до 14: 00, поэтому прививки могут сделать преподаватели, сотрудники и студенты университета. С собой обязательно следует иметь паспорт и идентификационный код", - говорится в сообщении.

Напомним, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что полностью вакцинированные украинцы могут получить COVID-сертификат, удостоверяющий прохождение базового курса прививки. Его срок действия составит 1 год с момента завершения курса прививки.

студент университет вакцинация прививка Черновицкая ОГА

 
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