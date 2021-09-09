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09 сентября 2021, 13:16 17

Вакцинированным украинцам не нужно самоизолироваться после контакта с COVID-больным - Минздрав

09 сентября 2021, 13:16 17
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Фото: из открытых источников
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Украинцы, получившие полный курс вакцинации, а также те, кто официально переболел COVID в течение последних 6 месяцев, при отсутствии симптомов не должны самоизолироваться

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.

Контактные лица, получившие полный курс вакцинации, а также те, кто переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев (с документальным подтверждением), при отсутствии симптомов не должны самоизолироваться", - говорится в сообщении.

Если же симптомы COVID-19 появляются, необходимо пройти тестирование на антиген и самоизолироваться до получения результата обследования.

Напомним, что с 5 августа Кабмин меняет правила въезда для граждан и иностранцев. Они предусматривают, что украинцы и иностранцы, вакцинированные от COVID-19 должны проходить обязательную самоизоляцию, в случае, если они прилетели из России или Индии.

коронавирус Минздрав изоляция правила вакцинация

 
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