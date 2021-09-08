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08 сентября 2021, 10:27 116

В 7 областях и Киеве уровень заболеваемости COVID-19 превышает норму - Минздрав

08 сентября 2021, 10:27 116
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Фото из открытых источников
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Все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне. Однако эпидемические показатели в некоторых областях превышают показатели для "зеленой" зоны

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные Минздрава.

В частности в двух областях динамика госпитализаций существенно превышает показатель "зеленой" зоны. В Луганской области несмотря на снижение он составляет 90,1%. Во Львовской области динамика госпитализаций продолжает и дальше расти. В частности накануне этот показатель составлял 60,9%, а уже по состоянию на 8 сентября он составляет 78%.

Растет и уровень заболеваемости COVID-19. Сейчас в 7 областях и Киеве он уже превышает норму. Тройка "лидеров" по этому показателю: Черновицкая область – 195 человек на 100 тысяч населения, Луганская – 160 человек на 100 тысяч населения, Киев – 118 человек на 100 тысяч населения.

Кроме этого в подавляющем большинстве областей превышена норма и по показателю коэффициент выявления новых случаев инфицирования. Сейчас в среднем по Украине он составляет 5,1% нормы не выше 4%. Антилидером по этому показателю является Черновицкая область-11%

Напомним, что в Украине за 7 сентября обнаружили 2772 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Харьковской области

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