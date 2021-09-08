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08 сентября 2021, 13:59 41

Большинство ограничений "желтой" и "красной" зон не будет касаться вакцинированных от COVID-19 - Ляшко

08 сентября 2021, 13:59 41
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Фото из открытых источников
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Большинство ограничений в "желтых" и "красных" зонах эпидемической опасности не будут применяться к вакцинированных от COVID-19

Как передает RegioNews об этом во время заседания правительства заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Следуя практике европейских стран, а также США мы предлагаем приблизить качество жизни вакцинированного населения против COVID-19 к привычному...Мы предполагаем, что большинство ограничений "желтого" и "красного" уровня не будут применяться в случае, если будут вакцинированы коллективы или посетители различных заведений экономики... Для "желтого" уровня достаточно одной дозы вакцины, а для "красного" полного курса вакцинации", - отметил министр.

По словам Ляшко, например, при желтогом уровне эпидемической опасности работа образовательных учреждений не будет ограничена при условии наличия у 80% педагогических работников документов, которые засвидетельствуют вакцинацию от COVID-19, по крайней мере, одной дозой.

Напомним, что министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что Украина уже на следующей неделе может перейти в "желтую" зону карантина

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