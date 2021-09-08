09:01  08 сентября
В Украине за сутки выявили еще 2700 новых больных COVID
08:49  08 сентября
Зеленский обновил состав Координационного совета по противодействию COVID
08:09  08 сентября
На Донбассе боевики заминировали местность вблизи Катериновки и ранили бойца ООС
UA | RU
UA | RU
08 сентября 2021, 09:01 133

В Украине за сутки выявили еще 2700 новых больных COVID

08 сентября 2021, 09:01 133
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине за 7 сентября обнаружили 2 772 новых больных на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Харьковской области

Как передает RegioNews об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Кроме Киева, в котором зафиксировали 348 новых случаев, "лидерами" по заболеваемости является Харьковская (248), Черновицкая (197), Запорожская (178) и Львовская (157) области.

Всего за сутки госпитализировали 1 017 человек, 60 больных скончались, выздоровели 1 411 человек. Среди заболевших за сутки - 254 ребенка и 46 медработников.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР – 28 990 человек, методом ИФА – 8 110 человек, экспресс-тестами – 30 291 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 303 276 человек, из них 2 216 017 человек выздоровели, а 54 114 больных умерли.

Напомним, что в Украине за 6 сентября обнаружили 2 197 новых больных на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Львовской области.

коронавирус Украина госпитализация Минздрав дети пандемия

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Шесть лет и конфискация за 2 тысячи долларов: как Высший антикоррупционный суд взялся за судей-взяточников
Лидер запорожского Майдана Артюшенко: Возвращение беглого генерала Сербы может быть выгодным Зеленскому – готовит "благодарных" силовиков
Все публикации »
Виталий Бала
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua