В Украине за сутки выявили еще 2700 новых больных COVID

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В Украине за 7 сентября обнаружили 2 772 новых больных на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Харьковской области

Как передает RegioNews об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Кроме Киева, в котором зафиксировали 348 новых случаев, "лидерами" по заболеваемости является Харьковская (248), Черновицкая (197), Запорожская (178) и Львовская (157) области.

Всего за сутки госпитализировали 1 017 человек, 60 больных скончались, выздоровели 1 411 человек. Среди заболевших за сутки - 254 ребенка и 46 медработников.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР – 28 990 человек, методом ИФА – 8 110 человек, экспресс-тестами – 30 291 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 303 276 человек, из них 2 216 017 человек выздоровели, а 54 114 больных умерли.

Напомним, что в Украине за 6 сентября обнаружили 2 197 новых больных на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Львовской области.