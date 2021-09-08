На Сумщине могут закрыть на карантин 505 учебных заведений
В Сумской области не вакцинированы 80% штата в 505 учебных заведениях. При переходе в "желтую" зону карантина эти заведения должны пойти на дистанционное обучение
Об этом сообщили в Сумской ОГА в ответ на информационный запрос РБК-Украина, передает RegioNews.
Так, в области остается не вакцинированным на 80% персонал:
- 195 дошкольных учебных заведений,
- 283 учреждений общего среднего образования,
- 27 учреждений профессионального и высшего образования.
В то же время на 80% вакцинирован штат в:
- 44 дошкольных учреждений образования,
- 99 учреждениях общего среднего образования.
Напомним, глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил, что со следующей недели Сумская область может перейти в "желтую" зону карантина. Большинство школ и детских садов могут быть закрыты на карантин и перейти на удаленное обучение.
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