На Сумщине могут закрыть на карантин 505 учебных заведений

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В Сумской области не вакцинированы 80% штата в 505 учебных заведениях. При переходе в "желтую" зону карантина эти заведения должны пойти на дистанционное обучение

Об этом сообщили в Сумской ОГА в ответ на информационный запрос РБК-Украина, передает RegioNews.

Так, в области остается не вакцинированным на 80% персонал:

195 дошкольных учебных заведений,

283 учреждений общего среднего образования,

27 учреждений профессионального и высшего образования.

В то же время на 80% вакцинирован штат в:

44 дошкольных учреждений образования,

99 учреждениях общего среднего образования.

Напомним, глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил, что со следующей недели Сумская область может перейти в "желтую" зону карантина. Большинство школ и детских садов могут быть закрыты на карантин и перейти на удаленное обучение.