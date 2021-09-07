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07 сентября 2021, 11:38 52

На Днепропетровщине на фирме высеяли сад из конопли

07 сентября 2021, 11:38 52
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На Днепропетровщине на территории одной из частных фирм полицейские изъяли более тысячи кустов конопли

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции области

Насаждение конопли обнаружили работники Управления борьбы с наркопреступностью совместно со следователями отделения полиции № 11 Днепровского РУП. 6 сентября совместно с сотрудниками отдела аэроподдержки УМАЗ ГЧП Украины они провели осмотр земельного участка, который принадлежит частной компании. Во время осмотра на территории находились охранники и представители предприятия.

Стоимость наркотиков по ценам "черного рынка" оценивается в 2 миллиона гривен.

Изъятые растения направили на экспертизу. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования правоохранители проведут все необходимые следственные действия и установят, кто из мужчин причастен к выращиванию конопли. Максимальное наказание, которое предусматривает санкция статьи - до семи лет заключения.

полиция наркотики наказание рынок

 
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