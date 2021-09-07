СБУ ликвидировала мощный канал контрабанды наркотиков в ОРДО

Фото: из открытых источников

В Запорожской области правоохранители ликвидировали канал контрабанды метадона во временно оккупированный Донецк. Наркотики в ОРДО отправляли не через линию разграничения, а через границу с РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Ежемесячно делали по несколько "посылок", стоимость каждой из которых составляла почти 4 млн грн. Организовала противоправную схему безработная киевлянка, которая приобщила к делу "партнершу" с временно оккупированного Донецка", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемые прятали запрещенные вещества в кувшинах для вазонов и в садово-парковых скульптурах. А переправляли их сообщникам в РФ под видом бытовых посылок.

Пакеты передавали через водителей микроавтобусов, осуществляющих нерегулярные пассажирские перевозки. Канал существовал почти год.

В ходе спецоперации правоохранители задержали водителя маршрутного такси при попытке вывоза метадона весом более 1,4 кг.

В рамках уголовного производства организаторшу канала задержали и сообщили ей о подозрении.

Напомним, ранее правоохранители установили, что один из сотрудников батальона конвойной службы ГУНП в Харьковской области причастен к сбыту наркотиков.