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08 сентября 2021, 13:06 288

В Кропивницком силовики ликвидировали деятельность наркосиндиката

08 сентября 2021, 13:06 288
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Фото: Нацполиция
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В Кропивницкому правоохранители установили деятельность на территории города наркосиндиката, участники которого сбывали наркотики в крупных размерах. Были проведены санкционированные обыски и задержаны участники группировки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Установлено, что организатором группы является 55-летний житель Кропивницкого, который в прошлом неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Мужчина обеспечивал поставки наркотиков крупными партиями 46-летнему соорганизатору и получал доход от сбыта товара.

Непосредственно соорганизатор привлек к "бизнесу" свою семью, которая помогала ему расфасовывать и распределять наркотики между реализаторами. Реализаторы - двое мужчин и женщина, распространяли наркозависимым жителям Кропивницкого товар в розницу.

Во время санкционированных обысков обнаружено и изъято амфетамин и прекурсоров для его изготовления, "черновую" бухгалтерию, 240 тысяч гривен, банковские карточки, 6 автомобилей.

Следователи полиции сообщили о подозрении шестерым участникам наркогруппировки.

Ранее сообщалось, что полиция Винницкой области разоблачила межрегиональную группу торговцев наркотиками. Почти год правоохранители проводили оперативные закупки и документировали незаконную деятельность участников организованной группы, которая на территории Винницкой и других областей путем закладок распространяла наркотики.

наркотики бизнес полиция Кропивницкий Уголовная ответственность

 
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