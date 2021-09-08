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08 сентября 2021, 13:51 1333

В Киеве женщина распространяла порно с пятилетней дочкой

08 сентября 2021, 13:51 1333
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Фото из открытых источников
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В Киеве будут судить женщину, которая изготавливала порно с участием малолетней дочери

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Женщина на протяжении 2017-2019 годов совершала развратные действия в отношении своей малолетней дочери и фиксировала это на камеру, а затем распространяла эти файлы через интернет. На момент начала уголовного правонарушения девочке было пять лет.

В ходе обысков по месту жительства 28-летней женщины на мобильном телефоне и флеш-накопителях правоохранители обнаружили и изъяли многочисленные фото и видео детской порнографии.

За совершенное женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

криминал Киев полиция криминальное дело Столица

 
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