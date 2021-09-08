В Киеве женщина распространяла порно с пятилетней дочкой
В Киеве будут судить женщину, которая изготавливала порно с участием малолетней дочери
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
Женщина на протяжении 2017-2019 годов совершала развратные действия в отношении своей малолетней дочери и фиксировала это на камеру, а затем распространяла эти файлы через интернет. На момент начала уголовного правонарушения девочке было пять лет.
В ходе обысков по месту жительства 28-летней женщины на мобильном телефоне и флеш-накопителях правоохранители обнаружили и изъяли многочисленные фото и видео детской порнографии.
За совершенное женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Шесть лет и конфискация за 2 тысячи долларов: как Высший антикоррупционный суд взялся за судей-взяточников
Лидер запорожского Майдана Артюшенко: Возвращение беглого генерала Сербы может быть выгодным Зеленскому – готовит "благодарных" силовиков