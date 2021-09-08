Полиция Винницкой области разоблачила межрегиональную группу торговцев наркотиками

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Почти год правоохранители проводили оперативные закупки и документировали незаконную деятельность участников организованной группы, которая на территории Винницкой и других областей путем закладок распространяла наркотики

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции

Винницкой области.

По данным следствия, организовала такую деятельность 32-летняя жительница Кировоградской области. Наркотические средства женщина фасовала и распространяла путем закладок на территории разных регионов страны.

Помогали ей сбывать наркотики двое сообщников в возрасте 36 и 37 лет. По имеющейся информации, запрещенные средства она покупала через сеть Интернет.

Во время обысков по месту жительства подозреваемых следователи изъяли метадон, сильнодействующие лекарственные препараты, записи с данным постоянных покупателей и банковские карты, на счета которых поступали деньги, полученные от продажи наркотиков.

Фигурантам группировки грозит наказание - до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области правоохранители ликвидировали канал контрабанды метадона во временно оккупированный Донецк. Наркотики в ОРДО отправляли не через линию разграничения, а через границу с РФ.