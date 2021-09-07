В Минобразования рассказали об уровне вакцинации от COVID-19 в школах

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В школах сейчас вакцинировано менее 60% сотрудников

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ответ Министерства образования на запрос издания РБК-Украина.

Отмечается, что сейчас в Украине сделали прививку:

157 598 (одной и двумя дозами) работников учреждений дошкольного образования, что составляет 54,2% от общего количества;

380 722 (одной и двумя дозами) работники учреждений общего среднего образования, что составляет 58,2% от общего количества;

44 617 (одной и двумя дозами) работников учреждений высшего образования, что составляет 52,2% от общего количества.

При этом в Министерстве образования не смогли предоставить изданию информацию об уровне вакцинации по отдельным регионам и учебным заведениям. В ведомстве отметили, что эти данные собирают департаменты при областных государственных администрациях.

Напомним, что Кабмин принял решение, согласно которому школа не будет переходить на дистанционное обучение в случае ухудшения эпидситуации, если 80% учителей будет вакцинировано.