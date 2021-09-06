Минздрав пересмотрит карантинные нормы в отношении вакцинированных лиц, - Кузин

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире программы "Завтрак с 1 + 1", передает RegioNews.

Мы сейчас пересматриваем карантинные требования и нормы, и они обязательно будут. ...К бизнесу, к людям будут применяться менее жесткие нормы, касающиеся карантина. Бизнес сможет работать, или, например, не будет регулироваться количество людей на квадратный метр, если говорить о функционировании спортивных залов. Такие нормы будут действовать в отношении вакцинированных - как обслуживающего персонала, так и тех людей, которые посещают то или иное заведение. Сейчас разрабатываем такие нормы, надеемся, в ближайшее время сможем их обнародовать, - сказал Игорь Кузин.