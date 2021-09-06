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06 сентября 2021, 14:56 730

Минздрав пересмотрит карантинные нормы в отношении вакцинированных лиц, - Кузин

06 сентября 2021, 14:56 730
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Фото из открытых источников
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Для вакцинированных граждан карантинные ограничения будут в определенной степени ослаблены

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире программы "Завтрак с 1 + 1", передает RegioNews.

Мы сейчас пересматриваем карантинные требования и нормы, и они обязательно будут. ...К бизнесу, к людям будут применяться менее жесткие нормы, касающиеся карантина. Бизнес сможет работать, или, например, не будет регулироваться количество людей на квадратный метр, если говорить о функционировании спортивных залов. Такие нормы будут действовать в отношении вакцинированных - как обслуживающего персонала, так и тех людей, которые посещают то или иное заведение. Сейчас разрабатываем такие нормы, надеемся, в ближайшее время сможем их обнародовать, - сказал Игорь Кузин.

Как сообщалось, в трех областях уровень госпитализации превышает норму.

Также по информации министра Ляшко, Украина уже на следующей неделе может перейти в "желтую" зону карантина.

карантин COVID-19 Ограничение санврач Игорь Кузин

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