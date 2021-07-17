В сети показали, как выглядит сертификат о полной COVID-вакцинации

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Сертификат о получении двух доз вакцины от коронавируса имеет вид документа формата А4 с печатями

Соответствующее видео обнародовал Telegram-канал PavlovskyNEWS, передает RegioNews.

COVID-сертификат выдает семейный врач после того, как человек получил две дозы вакцины. Автор видео утверждает, что получить сертификат ему удалось через неделю после второй прививки.

В документе отмечается, что он действителен в течение одного года. С ним можно путешествовать в те страны, которые признали соответствующие украинские сертификаты.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, можно ли украинцам путешествовать в Европу с сертификатом о вакцинации.