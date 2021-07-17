10:20  17 июля
Коронавирус в Украине: зафиксировано почти 600 новых случаев болезни
10:43  17 июля
Под Николаевом разбился вертолет Ми-2, пилот и пассажир погибли
10:05  17 июля
В зоне ООС пять обстрелов из запрещенного оружия, один военный ранен
UA | RU
UA | RU
17 июля 2021, 12:10 6

В сети показали, как выглядит сертификат о полной COVID-вакцинации

17 июля 2021, 12:10 6
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сертификат о получении двух доз вакцины от коронавируса имеет вид документа формата А4 с печатями

Соответствующее видео обнародовал Telegram-канал PavlovskyNEWS, передает RegioNews.

COVID-сертификат выдает семейный врач после того, как человек получил две дозы вакцины. Автор видео утверждает, что получить сертификат ему удалось через неделю после второй прививки.

В документе отмечается, что он действителен в течение одного года. С ним можно путешествовать в те страны, которые признали соответствующие украинские сертификаты.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, можно ли украинцам путешествовать в Европу с сертификатом о вакцинации.

коронавирус путешествие СМИ новости документ

Коронавирус в Украине: зафиксировано почти 600 новых случаев болезни
17 июля 2021, 10:20
В Украине в ближайшее время могут усилить карантин, - Данилов
16 июля 2021, 19:47
В Минздраве рассказали, можно ли украинцам путешествовать в Европу с сертификатом о вакцинации
16 июля 2021, 16:44
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Аваков ушел: чем запомнился министр-рекордсмен, и как его отставка изменит политическую конфигурацию в стране
Возвращение беглого генерала: почему в Запорожье внезапно появился милиционер, которому вменяют разгон Майдана
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua