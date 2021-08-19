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19 августа 2021, 13:38 7

ЕС признал украинские COVID-сертификаты - Шмыгаль

19 августа 2021, 13:38 7
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Фото из открытых источников
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Еврокомиссия приняла решение о взаимном признании цифровых Covid-сертификатов, выданных Украиной и ЕС

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на телеграмм премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Этот документ можно получить в действии тем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации. Украинский цифровой Covid-сертификат позволяет свободно путешествовать в Европейский союз и отныне признается для предъявления внутри стран ЕС", - отметил глава правительства.

По его словам, "решение Европейской комиссии свидетельствует о высоком доверии к Украине, а также делает поездки украинцев в Европу доступнее".

Напомним, что в июле в сети показали, как выглядит сертификат о полной COVID-вакцинации. Это документ формата А4 с печатями. В документе отмечается, что он действителен в течение одного года. С ним можно путешествовать в те страны, которые признали соответствующие украинские сертификаты.

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