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04 сентября 2021, 12:01 146

На Житомирщине столкнулись автобус и автовоз: 11 человек обратились к медикам

04 сентября 2021, 12:01 146
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Нацполиция
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В Житомирской области столкнулись международный автобус и автовоз. В результате погиб один человек, еще 11-м понадобилась медицинская помощь

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции области

Отмечается, что ДТП произошло около 4:20 4 сентября на 177 км автодороги Киев - Чоп в Пулинской территориальной общине. После столкновения с автовозом автобус загорелся.

Предварительно установлено, что водитель автобуса "Neoplan", 30-летний житель Николаевской области, который совершал рейс из Польши в Мариуполь, допустил столкновение с автовозом под управлением 40-летнего жителя Запорожья.

После происшествия автобус загорелся. В нем находились 25 пассажиров, все украинцы. В результате происшествия погиб второй водитель "Неоплана" (который отдыхал) и сейчас известно о 11 пассажирах, которым понадобилась медицинская помощь.

Предварительная правовая квалификация события - ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в конце июля на Киевщине пассажирский автобус столкнулся с фурой

ДТП полиция столкновения Житомирская область

 
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