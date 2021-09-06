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06 сентября 2021, 11:37 662

В Минздраве назвали критерии перехода на онлайн-образование

06 сентября 2021, 11:37 662
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Фото из открытых источников
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С увеличением заболеваемости острыми респираторными вирусными болезнями, в том числе COVID-19, учебный процесс может организовываться по одному из трех возможных сценариев

Об этом сообщается на Facebook-странице Минздрава, передает RegioNews.

"Зеленый" уровень эпидемической опасности (низкий уровень заболеваемости)

Посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме. Однако стоит помнить о противоэпидемических мерах.

"Желтый" и "оранжевый" уровни эпидемической опасности (средний уровень заболеваемости)

Посещать учебное заведение можно при условии, если в нем вакцинировано не менее 80% персонала. Образовательный процесс обеспечивается по разным формам: как дистанционно, так и непосредственно в учебном заведении с соблюдением правил дистанцирования и соблюдения противоэпидемических требований.
Решение об организации образовательного процесса принимает педагогический совет учебного заведения в рамках действующего законодательства.

"Красный" уровень эпидемической опасности (высокий уровень заболеваемости)

Посещать учебные заведения запрещено всем, кроме воспитанников садиков, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов школ при условии, если в заведении вакцинировано не менее 80% персонала. Для других соискателей образования обучение происходит в других формах, в том числе дистанционно.

Как сообщалось, в Минздрав заявили, что обязательную вакцинацию для педагогов вводить не будут.

Раньше Минздрав утвердил новые карантинные мероприятия в детских садах.

Также образовательный департамент столицы разработал рекомендации, как школы Киева будут работать в случае карантина.

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