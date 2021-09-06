В Минздраве назвали критерии перехода на онлайн-образование
С увеличением заболеваемости острыми респираторными вирусными болезнями, в том числе COVID-19, учебный процесс может организовываться по одному из трех возможных сценариев
Об этом сообщается на Facebook-странице Минздрава, передает RegioNews.
"Зеленый" уровень эпидемической опасности (низкий уровень заболеваемости)
Посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме. Однако стоит помнить о противоэпидемических мерах.
"Желтый" и "оранжевый" уровни эпидемической опасности (средний уровень заболеваемости)
Посещать учебное заведение можно при условии, если в нем вакцинировано не менее 80% персонала. Образовательный процесс обеспечивается по разным формам: как дистанционно, так и непосредственно в учебном заведении с соблюдением правил дистанцирования и соблюдения противоэпидемических требований.
Решение об организации образовательного процесса принимает педагогический совет учебного заведения в рамках действующего законодательства.
"Красный" уровень эпидемической опасности (высокий уровень заболеваемости)
Посещать учебные заведения запрещено всем, кроме воспитанников садиков, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов школ при условии, если в заведении вакцинировано не менее 80% персонала. Для других соискателей образования обучение происходит в других формах, в том числе дистанционно.
Как сообщалось, в Минздрав заявили, что обязательную вакцинацию для педагогов вводить не будут.
Раньше Минздрав утвердил новые карантинные мероприятия в детских садах.
Также образовательный департамент столицы разработал рекомендации, как школы Киева будут работать в случае карантина.