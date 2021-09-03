На Буковине ухудшается COVID-ситуация: власть заговорила о переходе в "оранжевую" зону

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Черновицкая область скоро может оказаться в "оранжевой" зоне адаптивного карантина, ведь там наблюдается стремительное ухудшение ситуации с коронавирусом

Как пишет RegioNews, об этом сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

"По темпам роста новых случаев в нашей области мы стремительно приближаемся к "оранжевой" зоне. Только Государственная комиссия ТЭБ и НС может определять зональность и переводить страну из одной зоны в другую, но Черновицкая область за этими темпами может перескочить через "желтую" и оказаться сразу в "оранжевой" зоне", - сказал глава области.

В то же время он не сказал, планирует ли область самостоятельно вводить ограничения карантина, которые соответствовали бы "оранжевой" зоне, до того, как это решение примет Государственная комиссия ТЭБ и ЧС.

Напомним, ранее стало известно, что Херсонщина может перейти к "оранжевой" эпидзоне.