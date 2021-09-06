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06 сентября 2021, 10:09 21

Кузин сообщил, что в ноябре уже могут ввести локдаун

06 сентября 2021, 10:09 21
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Фото: из открытых источников
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Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин считает, что в ближайшее время Украина выйдет из "зеленой" зоны

Как передает RegioNews, об этом он рассказал в эфире "Завтрак с 1+1".

В ближайшее время Украина выйдет из "зеленой" зоны. Мы будем вынуждены ввести "желтую", где, например, будут более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий или спортзалов", - сообщил Кузин.

Кузин добавил, что, скорее всего, избежать локдауна не удастся. По его мнению, в ноябре страна может приблизиться к "красной" зоне эпидемиологической опасности, тогда могут ввести и локдаун.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что пандемия коронавируса продлится еще не менее двух лет.

вирус карантин врачи пандемия локдаун Игорь Кузин

 
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