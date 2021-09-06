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В трех областях уровень COVID-госпитализации превышает норму - Минздрав
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06 сентября 2021, 10:49 419

В трех областях уровень COVID-госпитализации превышает норму - Минздрав

06 сентября 2021, 10:49 419
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Фото: из открытых источников
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По состоянию на 6 сентября все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне, однако в трех областях превышен показатель динамики госпитализаций

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Минздрава.

В частности, в Луганской области превышен показатель динамики госпитализаций больных коронавирусом. По последним данным, он в данном регионе составляет 104%, хотя ранее составлял 89,9-97,2%.

Во Львовская область показатель динамики госпитализаций также возрос. Сейчас динамика COVID-госпитализаций в данном регионе составляет 66,3%, ранее составляла 58,9-53,8%.

В Ровенской области динамика госпитализаций также превышает норму - 54,4%.

Стоит отметить, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Ранее сообщалось, что 6 сентября в Украине обнаружили 773 новых больных на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Черновицкой области.

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