У МОЗ назвали критерії переходу на онлайн-освіту

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Зі збільшенням захворюваності на гострі респіраторні вірусні хвороби, у тому числі на COVID-19, навчальний процес може організовуватися за одним із трьох можливих сценаріїв

Про це повідомляється на Facebook-сторінці МОЗ, передає RegioNews.

"Зелений" рівень епідемічної небезпеки (низький рівень захворюваності)

Відвідування закладів освіти дозволено у звичайному режимі. Однак варто пам’ятати про протиепідемічні заходи.

"Жовтий" та "помаранчевий" рівні епідемічної небезпеки (середній рівень захворюваності)

Відвідувати заклад освіти можна за умови, якщо в ньому вакциновано щонайменше 80 % персоналу. Освітній процес забезпечується за різними формами: як дистанційно, так і безпосередньо в закладі освіти з дотриманням правил дистанціювання та дотримання протиепідемічних вимог.

Рішення про організацію освітнього процесу ухвалює педагогічна рада навчального закладу в межах чинного законодавства.

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки (високий рівень захворюваності)

Відвідувати заклади освіти заборонено всім, крім вихованців садочків, спеціальних закладів освіти та учнів 1–4 класів шкіл за умови, якщо в закладі вакциновано щонайменше 80 % персоналу. Для інших здобувачів освіти навчання відбувається в інших формах, у тому числі дистанційно.

Як повідомлялося, у МОЗ заявили, що обов’язкову вакцинацію для освітян запроваджувати не будуть.

Раніше МОЗ затвердив нові карантинні заходи в дитячих садках.

Також освітній департамент столиці розробив рекомендації, як школи Києва працюватимуть у разі карантину.