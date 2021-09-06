09:01  06 вересня
Коронавірус в Україні: після вихідних кількість нових інфікованих різко впала
10:49  06 вересня
У трьох областях рівень госпіталізації перевищує норму - МОЗ
08:09  06 вересня
За добу зафіксували чотири порушення: бойовики гатили з гранатометів
UA | RU
UA | RU
06 вересня 2021, 11:37 657

У МОЗ назвали критерії переходу на онлайн-освіту

06 вересня 2021, 11:37 657
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Зі збільшенням захворюваності на гострі респіраторні вірусні хвороби, у тому числі на COVID-19, навчальний процес може організовуватися за одним із трьох можливих сценаріїв

Про це повідомляється на Facebook-сторінці МОЗ, передає RegioNews.

"Зелений" рівень епідемічної небезпеки (низький рівень захворюваності)

Відвідування закладів освіти дозволено у звичайному режимі. Однак варто пам’ятати про протиепідемічні заходи.

"Жовтий" та "помаранчевий" рівні епідемічної небезпеки (середній рівень захворюваності)

Відвідувати заклад освіти можна за умови, якщо в ньому вакциновано щонайменше 80 % персоналу. Освітній процес забезпечується за різними формами: як дистанційно, так і безпосередньо в закладі освіти з дотриманням правил дистанціювання та дотримання протиепідемічних вимог.
Рішення про організацію освітнього процесу ухвалює педагогічна рада навчального закладу в межах чинного законодавства.

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки (високий рівень захворюваності)

Відвідувати заклади освіти заборонено всім, крім вихованців садочків, спеціальних закладів освіти та учнів 1–4 класів шкіл за умови, якщо в закладі вакциновано щонайменше 80 % персоналу. Для інших здобувачів освіти навчання відбувається в інших формах, у тому числі дистанційно.

Як повідомлялося, у МОЗ заявили, що обов’язкову вакцинацію для освітян запроваджувати не будуть.

Раніше МОЗ затвердив нові карантинні заходи в дитячих садках.

Також освітній департамент столиці розробив рекомендації, як школи Києва працюватимуть у разі карантину.

карантин школи освіта МОЗ дистанційне навчання

У трьох областях рівень госпіталізації перевищує норму - МОЗ
06 вересня 2021, 10:49
Кузін повідомив, що в листопаді вже можуть ввести локдаун
06 вересня 2021, 10:09
На Буковині погіршується COVID-ситуація: влада заговорила про перехід у "помаранчеву" зону
03 вересня 2021, 17:25
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Округ №197: чи проявиться на Черкащині "синдром Вірастюка"
Від США до зустрічей в палатках. Хто боротиметься на Херсонщині по 184-му округу за вакантне парламентське місце
Всі публікації »
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua