На Прикарпатье расследуют массовое отравление почти двух десятков детей

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Прикарпатские полицейские начали уголовное производство из-за отравления людей в селе Загвиздя Ивано-Франковского района. По состоянию на 11: 00 5 сентября заболели 19 человек, из них 18 — дети

Об этом информируют на странице Нацполиции области в Facebook, передает RegioNews.

Симптомы отравления у 11 детей от 6 до 12 лет и одного взрослого появились после празднования 1 сентября в ресторане "Святковый" в селе Загвоздье на Ивано-Франковщине.

В течение 2 и 3 сентября в инфекционную и детскую больницу Ивано-Франковска госпитализировали 10 детей и 1 взрослого, а еще 8 несовершеннолетних находятся на лечении дома. Их предварительный диагноз от медицинских работников – острый гастроэнтерит. Состояние больных средней тяжести, - говорится в сообщении.

Следователи начали уголовное производство и проводят досудебное расследование по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

По информации начальника управления госнадзора за соблюдением санитарного законодательства Госпродпотребслужбы в области Виталия Фиглевского, ресторан "Святковый" в загвоздке закрыли на 10 дней.

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