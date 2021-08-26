На Волыни семь человек попали в больницы из-за отравления грибами

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На Волыни расследуют 7 случаев отравлений дикорастущими грибами. Все пострадавшие собирали грибы в лесу вблизи села Зеленое и села Милятин Волынской области

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГУ "Волынский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава".

Отмечается, что жители г. Ковель употребляли в пищу жареные сыроежки, которые предварительной термической обработке не подвергались. Жители поселка Иваничи потребляли отварные и жареные рядовки.

У пострадавших через несколько часов появились клинические симптомы: общая слабость, тошнота, рвота, головная боль, боль в животе.

Каретами скорой медицинской помощи больные госпитализированы в лечебные учреждения, где они находятся в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области семь человек отравились грибами.