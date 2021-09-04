На Запорожье водитель хотел за 500 долларов откупиться от уголовной ответственности

Нацполиция

На Запорожье полицейские задержали водителя, который предлагал взятку за непривлечение его к уголовной ответственности

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на прес-службу полиции Запорожской области

Отмечается, что 3 сентября около 17:20 сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Васильевского районного управления в поселке городского типа Камышеваха остановили водителя автомобиля "Мерседес Е200" за нарушение правил дорожного движения. Во время составления постановления по ч. 5 ст. 121 (Нарушение водителем правил управления транспортным средством) Коап и проверке документов у водителя 1983 года рождения было выявлено, что номерные агрегаты транспортного средства не соответствуют номерам, указанным в свидетельстве о его регистрации.

"Чтобы избежать ответственности, водитель предложил работникам полиции неправомерную выгоду в сумме 500 долларов США и 3800 гривен. Сотрудники полиции дважды предупредили нарушителя об уголовной ответственности, предусмотренной за предложение дачи взятки должностному лицу, однако, водитель не отказался от намерений", - отмечается в сообщении.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Кроме того, дознавателем открыто уголовное производство по ст. 290 (Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются досудебные расследования.