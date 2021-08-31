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31 августа 2021, 13:41 773

На Полтавщине две двухлетние девочки наглотались таблеток от гипертонии

31 августа 2021, 13:41 773
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Фото: Рixabay
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В Миргородском районе Полтавской области девочки-двойняшки в возрасте 2,4 года самостоятельно достали из сумки матери таблетки от гипертонии и съели их. Девочек госпитализировали

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Полтавской области.

В райотдел полиции поступила информация от медиков, что в больницу бригадой скорой медицинской помощи доставили двух девочек-двойняшек в возрасте 2,4 года с подозрением на отравление медицинскими препаратами", - рассказали правоохранители.

По предварительной информации, девочки самостоятельно достали из сумки матери таблетки от гипертонии и съели несколько. За медицинской помощью к врачам обратилась мама детей, которая увидела полупустую упаковку рядом с малышней.

Сейчас дети находятся под наблюдением врачей. Полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в Тернополе школьница наглоталась таблеток: ее госпитализировали. Девочка сама вызвала медиков.

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