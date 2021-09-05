На Прикарпатті розслідують масове отруєння майже двох десятків дітей

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Прикарпатські поліцейські розпочали кримінальне провадження через отруєння людей у селі Загвіздя Івано-Франківського району. Станом на 11:00 5 вересня захворіли 19 людей, з них 18 — діти

Про це інформують на сторінці Нацполіції області у Facebook, передає RegioNews.

Симптоми отруєння у 11 дітей від 6 до 12 років і одного дорослого з’явилися після святкування 1 вересня у ресторані "Святковий" у селі Загвіздя на Івано-Франківщині.

Впродовж 2 і 3 вересня до інфекційної і дитячої лікарні Івано-Франківська госпіталізували 10 дітей і 1 дорослого, а ще 8 неповнолітніх перебувають на лікуванні вдома. Їхній попередній діагноз від медичних працівників – гострий гастроентерит. Стан хворих середньої важкості, — йдеться у дописі.

Слідчі розпочали кримінальне провадження і проводять досудове розслідування за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).

За інформацією начальника управління держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби в області Віталія Фіглевського, ресторан "Святковий" у Загвізді закрили на 10 днів.

Як повідомлялося, на Полтавщині дві дворічні дівчинки наковталися пігулок від гіпертонії.

Раніше на Волині семеро осіб потрапили до лікарень через отруєння грибами.