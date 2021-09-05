В четырех областях Украины показатель заболеваемости уже не соответствует "зеленой" зоне
В Украине наблюдается ухудшение ситуации с распространением коронавируса. В четырех областях Украины показатель заболеваемости уже не соответствует "зеленой" зоне
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает RegioNews.
По данным министерства, по состоянию на 4 сентября уровень заболеваемости (норма - 75 больных на 100 тысяч населения) превышен в:
Киеве - 107;
Луганской области - 135;
Херсонской области - 85;
Черновицкой области - 169.
В то же время в Луганской, Львовской и Полтавской областях наблюдается высокая динамика уровня госпитализации пациентов с коронавирусом.
Черновицкая область является лидером по уровню загруженности больничных коек с кислородом. Там по состоянию на 4 сентября заполнено 37,5% кислородных коек.
Как сообщалось, за минувшие сутки COVID-19 в Украине заболело более сотни детей.