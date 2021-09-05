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05 сентября 2021, 12:05 660

В четырех областях Украины показатель заболеваемости уже не соответствует "зеленой" зоне

05 сентября 2021, 12:05 660
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Фото из открытых источников
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В Украине наблюдается ухудшение ситуации с распространением коронавируса. В четырех областях Украины показатель заболеваемости уже не соответствует "зеленой" зоне

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

По данным министерства, по состоянию на 4 сентября уровень заболеваемости (норма - 75 больных на 100 тысяч населения) превышен в:

Киеве - 107;

Луганской области - 135;

Херсонской области - 85;

Черновицкой области - 169.

В то же время в Луганской, Львовской и Полтавской областях наблюдается высокая динамика уровня госпитализации пациентов с коронавирусом.

Черновицкая область является лидером по уровню загруженности больничных коек с кислородом. Там по состоянию на 4 сентября заполнено 37,5% кислородных коек.

Как сообщалось, за минувшие сутки COVID-19 в Украине заболело более сотни детей.

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