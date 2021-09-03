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Стало известно, в каких областях больше и меньше всего больных COVID-штаммом "Дельта"
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03 сентября 2021, 14:55 625

Стало известно, в каких областях больше и меньше всего больных COVID-штаммом "Дельта"

03 сентября 2021, 14:55 625
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Фото: Рixabay
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В Украине уже обнаружили 855 подтвержденных случаев коронавирусного заболевания, вызванного штаммом "Дельта"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ответ Минздрава на запрос"Радио Свобода"

Больше всего случаев штамма "Дельта" зафиксировано в пяти областях: Черновицкой (68), Одесской (61), Ровенской (60), Ивано-Франковской (58) и Тернопольской (52).

В Волынской, Киевской и Донецкой – по 47 случаев, в Харьковской области – 45, в Винницкой и Луганской – по 43, в Житомирской и Хмельницкой – по 39, в Закарпатской – 37, в Полтавской – 31, в Черниговской – 25, во Львовской – 24, в Черкасской – 20, в Кировоградской – 18, в Киеве – 20.

В Минздраве добавили, что наименьшее количество случаев "Дельта"-штамма зафиксировано в Запорожской (11) Сумской (10), Николаевской (4), Днепропетровской (3) и Саратовской (2) областях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновцах от медиков-практиков скрывают, кто из пациентов имеет "Дельта" - штамм ковида.

коронавирус карантин Минздрав штамм штамм Дельта

 
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