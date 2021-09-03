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03 сентября 2021, 20:16 6

Омбудсмен ответила на угрозу мэра Ивано-Франковска уволить невакцинированных работников горсовета

03 сентября 2021, 20:16 6
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Фото из открытых источников
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Увольнение работников исполнительного комитета горсовета Ивано-Франковска за отказ от вакцинации от COVID будет нарушением прав человека

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой

Омбудсмен напомнила, что ст. 43 Конституции гарантирует право каждого на труд и защиту от незаконного увольнения.

"В связи с приказом Министерства охраны здоровья Украины № 3018 "Об утверждении дорожной карты по внедрению вакцины от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" от 24 декабря 2020 года, вакцинацию от коронавирус определено как добровольное для всех групп населения и профессиональных групп. А Кодексом законов о труде Украины запрещена любая дискриминация в сфере труда; прямое или косвенное ограничение прав работников, в том числе по состоянию здоровья, не допускается", - подчеркнула Уполномоченная

При этом омбудсмен обратила внимание на то, что в своей резолюции ПАСЕ призывает и рекомендует информировать граждан о том, что вакцинация не является обязательной, и никто не может подвергаться политическому, социальному или иному давлению для ее прохождения.

Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив объявлял меры стимулирующего характера, чтобы жители Ивано-Франковска вакцинировались, но в конце августа начал угрожать увольнением работникам горсовета.

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